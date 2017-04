Кто не знает — ZX Spectrum исполнилось 35 лет. Этот 8-разрядный компьютер когда-то был очень популярным. Теперь — настоящая легенда.

В качестве подарка «юбиляру» — на Kickstarter появился проект ZX Spectrum Next. Его авторы возрождают знаменитую машину. Обещается полная совместимость с оригиналом.

Что здорово — деньги на серийное производство собраны. Осталось дождаться релиза в январе следующего года. В разработке принимает участие Рик Дикинсон (дизайнер классических ZX).

Если говорить о «железе», используется архитектура FPGA. ZX Spectrum Next оснащен процессором Z80 с максимальной частотой до 7 МГц. Объем оперативной памяти равен 512 КБ.

При желании — ОЗУ расширяется до 2,5 МБ. Еще улучшена графическая подсистема. Поддерживаются аппаратные спрайты и вывод 256 цветов. Для подключения монитора служат интерфейсы RGB, VGA и HDMI.

За звук отвечают 3 чипа AY-3-8912. Данные хранятся на картах SD. Кроме того — ПО загружается с магнитной ленты (по старинке).

Дополняют конфигурацию разъемы DB9, PS/2 и порт для платы расширения (Raspberry Pi Zero). Также — в качестве опции — доступен модуль Wi-Fi.

Предварительные заказы принимаются на Kickstarter. Ориентировочная цена — 224 доллара США (за базовую комплектацию).

