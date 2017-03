Любопытная новинка «засветилась» на сайте ZTE. Компания обнародовала информацию о смартфоне Nubia Z17. Появились снимки и характеристики аппарата. Если верить спецификациям — публику ждет мощное устройство.

В основе модели — процессор MediaTek Helio P10 с 8 вычислительными ядрами. Жаловаться на «тормоза» не придется. Еще в наличии 3 ГБ оперативной памяти и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Батарея гарантирует сутки без подзарядки — в режиме активного использования.

Экран достойный. Устройство оснащено 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек.

Хранить данные предлагается на флеш-накопителе объемом 64 ГБ. Кроме того — есть слот для microSD до 128 ГБ. Места достаточно.

За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. Последняя радует диафрагмой f/2,2, а также вспышкой.

Дополняют конфигурацию 2 карты SIM и сканер отпечатков пальцев (для быстрой идентификации владельца).

Ожидаемая цена — 390 американских долларов (согласно «утечке»). Других сведений нет. Официальный релиз состоится 21 марта.

