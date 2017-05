Snapdragon 835, как известно, является флагманским процессором Qualcomm. Это самый производительный чип компании. Используется он в ограниченном числе смартфонов. Среди них — Nubia NX569J от китайской ZTE.

Впрочем, новинка еще не представлена. Аппарат «засветился» в популярном тесте Geekbench. Теперь желающие могут ознакомиться с характеристиками. Есть изображение устройства.

В многопоточном испытании девайс получил 6379 баллов, в однопоточном — 1853.

Устаревшего ПО нет. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.1.1. Еще радует 5,5-дюймовый экран с тонкими рамками.

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ.

Также изделие оснащено сканером отпечатков пальцев, фронтальным объективом на 8 МП, аккумулятором емкостью 3000 мАч и основной камерой на 16 МП (с оптической стабилизацией).

Если говорить о габаритах, числа следующие — 151,8 х 72,3 х 7,5 мм. В продажу телефон поступит под «именем» Nubia Z17. Цена скрывается.

