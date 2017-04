Нравятся смартфоны с большим экраном? В арсенале ZTE появилась подходящая модель. Новинка называется Blade MAX и предлагает 6-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек.

Судя по характеристикам — устройство относится к среднему классу. Что здорово — аппарат оснащен емким аккумулятором на 4000 мАч. Батарея обеспечивает до 40 часов автономной работы (в режиме разговора).

Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Кроме того — есть сканер отпечатков пальцев и звуковая система Hi-Fi.

В качестве процессора установлен Qualcomm Snapdragon 625. Чип оснащен 8 вычислительными ядрами. Что касается памяти, в наличии 2 ГБ ОЗУ, флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ и слот для microSD до 128 ГБ.

Еще на борту присутствуют порт USB Type-C, двойная тыльная камера на 13 МП, Bluetooth 4.2, набор стандартных датчиков, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, выход для наушников, GPS и фронтальный объектив на 5 МП.

Толщина корпуса равна 8,89 мм. Весит изделие 201 г. В роли ОС выступает Android 6.0 Marshmallow.

Цена в США — $300 (без скидки).

