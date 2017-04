В полку миниатюрных компьютеров прибыло. Компания Zotac пополнила арсенал моделью Zbox CI327 nano. Устройство впечатляет небольшими габаритами: 127,8 х 126,8 х 56,8 мм.

Корпус не самый компактный. Зато можно установить 2,5-дюймовый накопитель (желаемой вместимости).

Аппарат бесшумный — благодаря пассивному охлаждению. Новинка укомплектована процессором с энергопотреблением 6 Вт. Речь о чипе Intel Celeron N3450 (Apollo Lake).

Объем оперативной памяти зависит от конфигурации. Максимум — 8 ГБ. Для размещения ОЗУ имеется 2 слота.

Пользователям предлагается встроенная графика Intel HD Graphics 500. Ускоритель годится для просмотра видео высокого качества и запуска нетребовательных игр (например — старых).

Также доступны беспроводные адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Что касается интерфейсов, в наличии разъемы VGA, HDMI 2.0, два Gigabit Ethernet, USB-C 3.0, два USB 2.0, DisplayPort 1.2 и два USB 3.0.

Заявлена поддержка операционной системы Windows 10. Предполагается, что цена не превысит $135.

