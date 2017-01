В арсенале компании Zopo появилась очередная новинка. Речь о телефоне Flash G5 Plus. Устройство представляет собой модель с неплохими характеристиками. Есть ряд нетипичных особенностей.

206-граммовый девайс покрыт 2.5D-стеклом (причем, с 2 сторон). Еще в наличии фронтальная камера на 5 МП, оснащенная светодиодной вспышкой. Это заметно выделяет изделие на фоне конкурентов.

Сказанное позволяет комфортно общаться в Skype и улучшает качество «селфи». Кроме того, аппарат имеет 5,5-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев.

Разрешение IPS-дисплея составляет 1920 на 1080 точек. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6753. Чип достаточно мощный, хотя не флагманский.

С памятью полный порядок. На борту расположены 2 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Также гаджет оборудован слотом для microSD до 64 ГБ.

Помимо прочего, предлагаются батарея емкостью 2800 мАч и тыльный объектив на 13 МП. Толщина корпуса равна 8,3 мм. Доступно несколько оттенков — синий, розовый, черный и другие.

Увы, цена скрывается.

Zopo announces their new smartphone, the Flash G5 Plus - Ahh, good old Zopo. The company used to be well known for their high quality devices, but now they're more known for overpricing everything. Despite that, the company has still managed to hold on all these years. Now they've just announced their brand new device, the Flash G5 Plus, and it's unfortunately more of the same.