Соскучились по небольшим дисплеям? Тогда забудьте про вездесущие «лопаты». Zopo предлагает компактную модель Color M4.

Новинка оснащена 4-дюймовым экраном и легко станет основным телефоном. Особенно аппарат понравится поклонникам бюджетных устройств. Характеристики у девайса соответствующие.

Впрочем, изделие адекватное. Имеется поддержка сетей 4G LTE. С быстрым выходом в Интернет — нет проблем. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Разрешение составляет 800 на 480 точек. Оперативной памяти на борту — 1 ГБ. За производительность отвечает процессор MediaTek MT6737M с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц.

Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 8 ГБ. Мало места? Есть слот для microSD до 64 ГБ.

Также в наличии графика Mali-T720, фронтальный объектив на 2 МП, навигация GPS, аккумулятор емкостью 1450 мАч, Bluetooth 4.0, 2 карты SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n и тыльная камера на 5 МП (со светодиодной вспышкой).

Доступно 5 расцветок корпуса — черная, персиковая, индиго, голубая и белая. Просят за Color M4 около 77 долларов США. Продажи стартуют в конце апреля.

