Время от времени в Китае создают оригинальные устройства. В список подобных исключений стоит занести Zeblaze THOR. Эти умные часы сильно отличаются от ширпотреба из Поднебесной.

Девайс радует спортивным дизайном со множеством прорезиненных элементов. Настоящая находка для молодых людей. Кроме того — хронометр обладает впечатляющими спецификациями.

Изделие оснащено 1 ГБ оперативной памяти и 4-ядерным процессором. Также имеется круглый 1,4-дюймовый экран AMOLED. Разрешение дисплея составляет 400 на 400 точек. Для защиты от царапин служит стекло Gorilla Glass 3.

Техническая «начинка» не хуже, чем в бюджетных смартфонах. Гаджет оборудован датчиком сердечного ритма, Wi-Fi 802.11b/g/n, навигацией GPS, Bluetooth 4.0 и флеш-накопителем вместимостью 16 ГБ.

Есть встроенная камера и сотовый модем с поддержкой 3G. В роли операционной системы выступает Android 5.1 Lollipop (с интерфейсом, адаптированным под циферблат).

Цена предварительного заказа — $130. Релиз ожидается в начале мая.

