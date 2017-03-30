Zeblaze THOR — стильные и мощные умные часы

Новости по категориям 30 Март 2017 Евгений Власов Источник

Время от времени в Китае создают оригинальные устройства. В список подобных исключений стоит занести Zeblaze THOR. Эти умные часы сильно отличаются от ширпотреба из Поднебесной.

Zeblaze THOR — стильные и мощные умные часы

Девайс радует спортивным дизайном со множеством прорезиненных элементов. Настоящая находка для молодых людей. Кроме того — хронометр обладает впечатляющими спецификациями.

Изделие оснащено 1 ГБ оперативной памяти и 4-ядерным процессором. Также имеется круглый 1,4-дюймовый экран AMOLED. Разрешение дисплея составляет 400 на 400 точек. Для защиты от царапин служит стекло Gorilla Glass 3.

Техническая «начинка» не хуже, чем в бюджетных смартфонах. Гаджет оборудован датчиком сердечного ритма, Wi-Fi 802.11b/g/n, навигацией GPS, Bluetooth 4.0 и флеш-накопителем вместимостью 16 ГБ.

Zeblaze THOR — стильные и мощные умные часы

Есть встроенная камера и сотовый модем с поддержкой 3G. В роли операционной системы выступает Android 5.1 Lollipop (с интерфейсом, адаптированным под циферблат).

Цена предварительного заказа — $130. Релиз ожидается в начале мая.

New Zeblaze THOR smartwatch to get launched in about a month - Zeblaze - the renown Chinese smartwatch maker - has just revealed their plan to release a smartwatch named THOR. What do we know about it? Let's find out! The Zeblaze THOR will be equipped with a quad-core CPU, delivering enough power to smoothly run different apps and functionalities.
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