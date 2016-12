Компания Zadak511 радует не только необычным названием. Упомянутый коллектив представил неординарный SSD. Твердотельный накопитель получил «имя» Shield.

Модуль является своеобразным гибридом. Установка в ПК — не единственный способ использования. Девайс может быть внешним решением. Причем — без переходников.

Весь секрет — в поддержке 2 интерфейсов: USB 3.1 Type-C и SATA 6 Гбит/с. Порты расположены на разных торцах. Тип подключения не влияет на производительность.

В основе Shield — память MLC NAND. Скорость чтения достигает 550 МБ/с, запись — 480 МБ/с. Изделие заключено в многослойный корпус из металла.

Отдельно стоит отметить подсветку. Доступна настройка эффектов с помощью приложения Zarsenal. Также поддерживается синхронизация с фирменной оперативной памятью.

Кроме того, программа следит за показателями SMART и обновляет прошивку.

Увы, объем новинки скрывается. Релиз ожидается в начале 2017 года. Сведения о цене отсутствуют.

