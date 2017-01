Хорошая новость для поклонников здорового образа жизни. Теперь тренироваться (бегать или делать зарядку) станет веселее. В арсенале Xiaomi появились неплохие наушники-вкладыши для спортсменов.

Влага и пот не страшны — благодаря защите стандарта IPX4. Прочный корпус бережет от повреждений. Стоит аксессуар недорого и весит 17,8 г.

Возиться с проводами не придется. Гарантируется быстрое соединение по Bluetooth 4.1. Встроенной батареи хватает на 7 часов активной работы (280 часов в режиме ожидания). Емкость аккумулятора равна 110 мАч.

Можно подключить 2 источника звука одновременно (смартфон и плеер, например). В наличии регулятор громкости. Еще устройство Xiaomi оборудовано микрофоном (с кнопкой для приема звонков и переключения композиций).

Изделие оснащено специальным крючком — для комфортного расположения в ушах. В комплекте поставки — 5 пар накладок различного размера.

Сопротивление заявлено на уровне 32 ом. Связь по Bluetooth поддерживается на дистанции до 10 м. Если говорить о протоколах, имеются hsp, hfp, avrcp и a2dp. Зарядка девайса осуществляется с помощью Micro USB и соответствующего кабеля.

Для фанатов фитнеса — вещь интересная. Кроме того, радует цена со скидкой. Гарнитура не представляет опасности для бюджета. Речь идет о $33,97 (на момент публикации статьи).

Cпешите — пока сумма не увеличилась. Заказы принимаются на сайте GearBest. Доставка до России бесплатная. Приятный бонус.

