Xiaomi Mi VR Play 2 — недорогая гарнитура виртуальной реальности

Новости по категориям 11 Апрель 2017 Евгений Власов Источник

Многим хочется познакомиться с VR, но денег в обрез. Популярные шлемы стоят очень дорого (Oculus Rift, HTC Vive и так далее). Не каждому по силам выложить несколько сотен долларов.

Xiaomi Mi VR Play 2 — недорогая гарнитура виртуальной реальности

Впрочем — выход есть. Для погружения в 3D вполне годится новинка Xiaomi. Речь о гарнитуре Mi VR Play 2. Устройство является «наследником» прошлогодней модели Mi VR Play.

Главное достоинство гаджета — цена. Просят за 183-граммовое изделие около $14. Подобная сумма никого не разорит.

Девайс оснащен корпусом из фирменного материала, а также улучшенной вентиляцией.

Xiaomi Mi VR Play 2 — недорогая гарнитура виртуальной реальности

Для работы требуется умный телефон с экраном от 4,7 до 5,7 дюймов. Разрешение зависит от аппарата. Рекомендуемый минимум — 1920 на 1080 пикселей. Гарантируется простое подключение.

Угол обзора составляет 93 градуса.

К сожалению — другой информации нет. Сообщается лишь, что Mi VR Play 2 поступит в продажу 19 апреля.

Xiaomi launches Mi VR Play 2 headset for $14 - Today Xiaomi has unveiled its newest VR headset. It's called Mi VR Play 2 and it serves as the successor to the original Mi VR Play, which was released last year. The second generation is very affordably priced, just like the model it's replacing.
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