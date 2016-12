«Таблетки» Xiaomi становятся совершеннее. Модель Mi Pad была простым устройством: пластиковый корпус, Android и все такое. Аппарат Mi Pad 2 являлся средним классом и радовал Windows (в одной из версий).

Теперь пришло время Mi Pad 3. Инсайдеры сообщают, что анонс планшета состоится 30 декабря. Характеристики уже доступны. Если верить «утечке», мощность гаджета впечатляет.

9,7-дюймовое изделие оснащено исключительно Windows 10. ОС от Google отсутствует. Заявлена поддержка Cortana, MS Office и подключаемой клавиатуры (превращающей новинку в ноутбук).

Mi Pad 3 заключен в металлический корпус толщиной 6,08 мм. Довольно привлекательный показатель. «Сердце» аппарата — чип Intel Core m3-7Y30 с 2 вычислительными ядрами. Дополняют картину 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с разрешением 2048 на 1536 точек.

В числе прочих достоинств — аккумулятор емкостью 8290 мАч (с быстрой зарядкой через разъем USB Type-C). Еще в конфигурацию входит сканер отпечатков пальцев. Базовая модификация оборудована флеш-памятью вместимостью 128 ГБ. Топовый вариант предлагает вдвое больше.

За графику отвечает встроенный ускоритель Intel HD Graphics 615. Отдельно стоит отметить 2 камеры: фронтальную на 8 МП, а также тыльную на 16 МП (со светодиодной вспышкой). За качество съемки можно не переживать.

Весит девайс 380 г. В Китае за Mi Pad 3 просят от 1999 юаней (около 17700 рублей — в переводе на родную валюту).

