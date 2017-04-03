Несколько месяцев назад, если помните, Xiaomi представила фирменный ноутбук. А именно — сверхтонкую модель Mi Notebook Air. Получилась весьма интересная машина.

Правда не все версии устройства впечатляли. Вариант с 12,5-дюймовым экраном оказался несовершенным. Виной тому — слабый процессор и накопитель со скромной емкостью.

Теперь создатели исправили недочеты. Сообщается о появлении обновленной модификации — с улучшенной производительностью. Разработчики заменили чип Intel Core m3-6Y30 на «свежий» Core m3-7Y30 (Kaby Lake). Сказанное позволило увеличить быстродействие на 12%.

Кроме того разработчики удвоили объем SSD — до 256 ГБ (в топовой конфигурации). Раньше владельцу Mi Notebook Air приходилось довольствоваться 128 ГБ. По современным меркам — капля в море.

Прочие компоненты остались прежними. Xiaomi предлагает портативный ПК с аккумулятором на 4866 мАч, экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, а также разъемами HDMI, USB 3.0 Type-A, USB Type-C и выходом аудио 3,5 мм.

Еще поддерживается установка модулей М.2.

Изделие заключено в металлический корпус и функционирует до 11 часов без подзарядки. Просят за девайс 580 американских долларов.

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