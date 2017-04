Иногда кажется, что Xiaomi забыла о смартфонах. Компания слишком сосредоточилась на других вещах. Однако — анонс Mi 6 возвращает веру в светлое будущее.

Поклонникам предлагается мощное флагманское устройство. Работает девайс под управлением Android 7.1.1 Nougat. Настоящая находка для поклонников свежего ПО.

В основе изделия — 5,15-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Оперативной памяти на борту 6 ГБ. Объем флеш-накопителя равен 128 ГБ (в максимальной комплектации).

Дисплей может похвастать 94,4-процентным охватом цветового пространства NTSC. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 540.

Нет никаких проблем с доступом в Интернет — благодаря модему X16 LTE. Скорость загрузки данных достигает 1 Гбит/с.

Что касается производительности, в наличии процессор Qualcomm Snapdragon 835. Платформа оснащена 8 вычислительными ядрами Kryo 280. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,45 ГГц.

Отдельно стоит отметить камеры: фронтальную на 8 МП и тыльную на 12 МП. Последняя является сдвоенной. Также имеются система оптической стабилизации и 2-тоновая вспышка. Перечисленное позволяет снимать видео формата 4K.

Еще телефон оборудован NFC, 2 слотами для SIM, Bluetooth 4.2, симметричным портом USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, стереофоническими динамиками, навигацией GPS/ГЛОНАСС/Beidou, аккумулятором емкостью 3350 мАч и сканером отпечатков пальцев.

Звучит неплохо. За топовую версию просят $420.

Xiaomi Mi 6 brings Galaxy S8-level specs for half the price - Xiaomi, the Chinese electronics manufacturer that was once considered to be China's Apple, has had a bit of a rough year. Its global market share shrunk considerably, and its VP of Global Efforts Hugo Barra left the company in January.