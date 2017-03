Как показало время — Xiaomi плодовитая компания. Производитель из Поднебесной выпускает одну новинку за другой. Причем, разработчики не ограничиваются мобильными гаджетами.

В китайском арсенале есть все — от умных ламп до велосипедов. Теперь пришел черед процессоров. На днях был представлен фирменный чип Surge S1 с поддержкой LTE.

Платформа уже активно используется. Данная SoC установлена в смартфоне Mi 5c. Судя по характеристикам — аппарат интересный. Давайте познакомимся с ним поближе.

Девайс заключен в металлический корпус толщиной 7 мм. Весит изделие 135 г. Что касается памяти, в наличии 3 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 64 ГБ. К сожалению, слот для microSD отсутствует.

Разрешение 5,15-дюймового экрана составляет 1920 на 1080 точек. В качестве ОС установлена MIUI 8 (на базе Android 7.0 Nougat).

Surge S1 предлагает 8 вычислительных ядер, функционирующих с частотой до 2,2 ГГц. За графику отвечает встроенный ускоритель Mali-T860.

Дополняют набор флеш-накопитель объемом 64 ГБ, GPS, ГЛОНАСС, аккумулятор емкостью 2860 мАч (с быстрой зарядкой), порт USB Type C, а также 2 камеры — фронтальная на 8 МП и тыльная на 12 МП.

Цена — 1499 юаней. В переводе на российскую валюту — порядка 12500 рублей.

All About Xiaomi Mi 5c: First Surge S1 Smartphone, Specs, Features and Pictures! - Mi 5c - Xiaomi MIUI Official Forum - All About Xiaomi Mi 5c: First Surge S1 Smartphone, Specs, Features and Pictures! ,Xiaomi MIUI Official Forum