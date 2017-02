Умные вещи нравятся не только взрослым. Детей такие штуки тоже радуют. Поэтому, Xiaomi создала соответствующие часы. Новинка называется Child Wristwatch и предназначена для маленьких пользователей.

Устройство впечатляет броским дизайном. Доступно несколько расцветок и сменные ремешки. Легко подобрать вариант по вкусу.

Самое главное: гаджет оснащен сотовым модулем. Если вставить SIM, ребенок всегда будет на связи.

Корпус не боится влаги, хотя для плавания не годится. Диагональ экрана составляет 1,44 дюйма. Дисплей сенсорный.

В основе девайса — экономичный процессор от MediaTek. Чип бережет энергию аккумулятора. Встроенная батарея гарантирует 4 дня без подзарядки.

Помимо прочего, изделие укомплектовано модулями Wi-Fi и GPS. Если подопечный вышел за определенные границы, включается сигнал тревоги.

О стоимости беспокоиться не стоит. Просят за Child Wristwatch всего 179 юаней (около 26 американских долларов).

