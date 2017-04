Устали от обычной Xbox One и хотите играть на телевизоре 4K? Не спешите бежать за мощным ПК или PlayStation 4 Pro. У Microsoft есть решение проблемы.

Компания — как сообщается — раскрыла характеристики проекта Xbox Scorpio. Это усовершенствованная версия приставки, превосходящая девайс от Sony. Реально наслаждаться хитами в максимальном разрешении — с улучшенной картинкой.

Новинка — согласно источнику — лучше PS4 Pro на 43% (при прямом сравнении «железа»). Отличная заявка на успех.

В основе Xbox Scorpio лежит оптимизированный процессор AMD Jaguar. Тактовая частота 8-ядерного чипа увеличилась до 2,3 ГГц (с 1,75 ГГц).

Еще Microsoft усовершенствовала GPU. Встроенная графика заметно превосходит Radeon RX 480 с разгоном. Количество вычислительных модулей равно 40. Ускоритель «выдает» до 1172 МГц (против 853 МГц у Xbox One).

Как итог — пиковая производительность достигает 6 терафлопс. Также впечатляет глубокая интеграция DirectX 12.

Кроме того — создатели поработали над памятью. Xbox Scorpio предлагает 12 ГБ GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с. Для хранения данных служат 2,5-дюймовый HDD объемом 1 ТБ и привод 4K UHD Blu-ray.

Полноценный анонс ожидается 11 июня. Презентация состоится перед выставкой Electronic Entertainment Expo 2017. Продажи стартуют ближе к Рождеству. Предполагаемая цена — 499 американских долларов.

Scorpio made simple: the next Xbox's tech explained - Last week, Digital Foundry's Rich Leadbetter travelled to the Microsoft campus in Redmond for an exclusive deep dive on the tech powering the next Xbox console, codenamed Project Scorpio. You can find his detailed report here on Eurogamer, along with his opinion on and analysis of what he saw and heard, and an additional look at how Scorpio will handle backward compatibility.