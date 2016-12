Нравятся компьютеры формата «все в одном»? Тогда обратите внимание на модель Teclast X24 Air. Это моноблочное устройство с 23,8-дюймовым дисплеем. Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 точек.

В основе девайса — процессор Intel Celeron N3160 с 4 вычислительными ядрами. Работает чип с тактовой частотой до 2,24 ГГц. За графику отвечает ускоритель Intel HD Graphics 400. Нет проблем с видео и простыми играми.

В штатной конфигурации имеется 4 ГБ оперативной памяти DDR3L. При желании — объем легко увеличить до 16 ГБ.

Важный момент: Teclast X24 Air поставляется без операционной системы. Установка ОС ложится на плечи пользователя.

Для хранения данных служит твердотельный накопитель вместимостью 128 ГБ. Также в наличии два порта USB 3.0, три USB 2.0, стереофонические динамики, HDMI, Ethernet, VGA и беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11n.

Весит изделие 4,3 кг. Что касается габаритов, числа следующие — 54,05 х 39,77 х 19,14 мм. Просят за аппарат порядка 390 долларов США.

Presents candy bar Teclast X24 Air: this framework will be envied by even the iMac [photos] - Known for its tablets, Teclast company recently develops a new niche for themselves combined. New model Teclast X24 Air is characterized by a 23.8 inch display with a resolution of 1920 x 1080 pixels and ultra-thin frame that was much narrower than iMac with similar screen size.