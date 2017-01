Читать чужие дневники очень увлекательно. Но как быть, если нужен свой — для хобби, заработка или общения с друзьями? Как создать блог? Многие скажут, что задача трудная — не всем по плечу. Отчасти, это справедливо. Нужно выбрать «движок», зарегистрировать домен, установить и настроить ПО. Помимо прочего, необходим интересный дизайн. Что уж говорить о «раскрутке» в сети?

Можно заняться перечисленным самостоятельно — для саморазвития. Правда, на жизнь совсем не останется времени. Не слишком веселый метод. Второй вариант — нанять профессионалов, которые возьмут все на себя. На рынке немало хороших студий и фрилансеров. Главное «но» — необходима большая сумма денег. Кроме того, понадобятся крепкие нервы для общения с исполнителями (не всегда точно понимающих ваши замыслы).

Третий путь — максимально легкий. Существуют бесплатные конструкторы сайтов. Сейчас с их помощью возникают музыкальные порталы, визитки, портфолио и даже лендинги. Все зависит от фантазии — никаких ограничений нет. Яркое тому доказательство — Wix. Осваивать фотошоп, основы программирования и ремесло SEO не придется.

Облачный сервис доступен по всему миру и весьма востребован. 92 миллиона пользователей из 180 стран — не шутки. Впрочем, внимание публики объяснимо. Платформа рассчитана на людей без специальной подготовки. Любой справится — без всяких подсказок.

Возможности Wix впечатляют. В наличии средства для воплощения самых смелых идей. Некоторые задачи решаются в кратчайшие сроки — парой кликов мышкой. Будущий ресурс собирается из блоков во встроенном редакторе. Элементы ставятся и настраиваются в нужном порядке. Все интуитивно понятно — нет риска запутаться. От рутины спасают горячие клавиши.

Что касается внешнего вида — предлагается свыше 500 красивых и стильных шаблонов, изменяемых по собственному вкусу. Оформление различное. Хотите макет для ресторана, отеля или журнала о путешествиях? Пожалуйста. Ассортимент фантастически велик.

Среди тем — здоровье, мода, исскуство, еда, резюме, образование и культура. Десятки направлений: животные, праздники, консалтинг, аренда жилья, автомобили, спорт, технологии, туризм, концерты, маркетинг, медицина, право, недвижимость, конференции, отдых, обслуживание, аксессуары, литература, клубы и бары.

Корректируется все — анимации, шрифты, иллюстрации. Еще поддерживаются трехмерные эффекты в духе параллакс-прокрутки, видео по всей ширине страницы (в том числе — в качестве фона), фотографии, полоски, обработка изображений, 40 видов галерей, якорные меню, кнопки социальных сетей, совместная работа с партнерами, а также плейлисты для роликов и музыки. Перечисленное — малая часть имеющихся функций.

Полезный бонус: проект идеально выглядит на смартфонах и планшетах (а не только на мониторах). Мобильная версия активируется мгновенно.

Планируете торговать в Интернете? Wix — удобная площадка для электронной коммерции. Единая панель управления служит для отслеживания заказов, приема платежей, решения вопросов с доставкой и продвижения. Разрешается вводить налоги, купоны на скидку и устраивать акции. Оплата принимается множеством способов — от банковских карт до PayPal (без комиссии).

Что здорово — нет никаких проблем с хостингом. Клиентам предоставляются надежные и безопасные сервера. Показатель бесперебойности равен 99 процентам. Базовый тариф не требует финансовых затрат (кроме приобретения запоминающегося доменного имени — по желанию).

Отдельным образом стоит отметить инструменты для бизнеса — вроде контроля подписчиков и клиентов. SEO-мастер повышает позиции в поисковиках, привлекая посетителей. ShoutOut отвечает за рассылку электронных писем (с анонсами событий и новинок). Продажу билетов на мероприятия осуществляет Eventbrite. Дополняет картину G Suite — для «привязанной» к блогу почты.

Как создать сайт с расширенными возможностями? Доверьтесь каталогу Wix с дополнительными модулями типа форума (для построения активного сообщества), календаря, отзывов, чата, формы Яндекс.Денег, игр, счетчиков аудитории и так далее. Одни виджеты распространяются даром, другие покупаются. Нашли полезный HTML-код на стороне? Встройте в сайт — это не запрещается. Полная свобода действий.

Стартовый пакет неплох (в сравнение с альтернативами). Но есть определенные недостатки: ненавязчивая реклама, скромный объем дискового пространства и рядовая производительность. Особо взыскательным следует обратить взор на премиум-планы. Всего их четыре, они возобновляются ежемесячно.

Первый — дающий 500 МБ для хранения данных — обойдется в 123 рубля. Недорого, поэтому не избавляет от копирайта Wix. Зато добавляет статистику Google Analytics, делает загрузку плавной и обеспечивает эксклюзивное техническое сопровождение.

За 249 рублей под файлы отводится 3 ГБ. Плюс гарантируются фавикон (уникальная иконка около адреса в браузере), промокод Яндекс.Директа и домен в подарок (.com, .tv, .me, .photos, .biz, .expert, .org, .guru, .co, .info, .net, .club). 375 рублей позволят увеличить вместимость до 10 ГБ и устранить лимиты по скорости. Оптимальный выбор для реализации серьезных задумок.

Цена наиболее продвинутого плана — eCommerce — составляет 488 рублей в месяц. В комплектацию (помимо 20 ГБ) входит онлайн-магазин с корзиной. Остается лишь заполнить виртуальные полки подходящим товаром. Отличное подспорье для начинающих предпринимателей.

Разобраться несложно. Все равно сбились с толку? Обратитесь к сотрудникам компании — они дадут совет днем и ночью. И обязательно загляните в раздел с подробными инструкциями. Материалы учебного центра в вашем распоряжении двадцать четыре часа в сутки. Говоря о блогах, рассматриваются перенос Wordpress, защита паролем конкретной записи и грядущие усовершенствования.

Без аналогов, разумеется, не обошлось. В мировой паутине их десятки — разной степени продуманности (включая Sites от Google). Хотя Wix обладает преимуществом над конкурентами. Играют значение упор на HTML5 и десятилетний опыт.

Запустить сайт способен каждый — студент, домохозяйка, художник, юрист, коллекционер антиквариатом, автомеханик или гитарист — быстро и в одиночку. На пути к мечте препятствий нет.

Дерзайте. Результат не разочарует.

Создать блог | Создать сайт с блогом бесплатно | Wix.com - Пришло время начать собственный великолепный блог. В Wix найдется все для создания и продвижения блога. Абсолютно бесплатно.