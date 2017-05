«Облачная» Chrome OS не дает покоя конкурентам. Данная платформа очень популярна в сфере образования. Разработка Google уже завоевала половину соответствующего сегмента — благодаря низкой цене.

Microsoft не собирается уступать рынок без боя. Знаменитая корпорация сделала свой ход. Состоялся анонс операционной системы Windows 10 S, (известной как Windows 10 Cloud). Это облегченная версия обычной «десятки» — для школьников, студентов и преподавателей.

ПО запускается только из магазина Windows Store. Заявлена поддержка приложений UWP (Universal Windows Platform) и некоторых Win32. Увеличена скорость загрузки и время автономной работы.

Возможен переход на обычные «окна» — за $50. Еще доступны синхронизация с сервисом OneDrive, а также управление с помощью Microsoft Intune, Intune for Education и аналогичных решений.

Особенно радует безопасность. Все программы запускаются в специальном «контейнере».

Релиз ожидается летом текущего года. Ноутбуки с Windows 10 S будут стоить от $189. К сотрудничеству подключены Toshiba, Asus, Samsung, Acer, Dell, HP и Fujitsu.

