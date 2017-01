У операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow есть множество плюсов и минусов. Последние раздражают? Тогда обзаведитесь телефоном на базе Cyanogen OS 13.1 — качественной модификации платформы от Google.

К слову, появилась подходящая новинка. Сообщается об анонсе модели Wileyfox Swift 2X. Это доступный аппарат средней ценовой категории. Не флагман, но характеристики приличные. Изделие заключено в металлический корпус и предлагает 5,2-дюймовый экран.

Дисплей относится к типу IPS. На малые углы обзора жаловаться не придется. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 точек. Стекло Corning Gorilla Glass 3 защищает от повреждений.

За адекватную производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 430 с 8 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии.

Оперативной памяти на борту — 3 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Еще имеется слот для карт microSD.

Дополняют конфигурацию сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, фронтальный объектив на 8 МП, модуль GPS, Bluetooth 4.1, графика Adreno 505, Wi-Fi 802.11 b/g/n и тыльная камера на 16 МП (с двойной светодиодной вспышкой).

Емкость встроенного аккумулятора равна 3010 мАч. Быструю зарядку обеспечивает технология Qualcomm Quick Charge 3.0. Весит девайс 155 г. Ориентировочная цена — 270 американских долларов.

