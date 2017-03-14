Устали от известных компаний? Знакомтесь с новым брендом Wiko. Компания недавно побывала на выставке MWC-2017. Разработчики представили на суд пользователей смартфон Lenny3 Max.

Девайс не способен похвастаться поддержкой LTE. Устройство оснащено лишь модемом 3G. Зато с аккумулятором — полный порядок. Источник питания имеет емкость 4900 мАч. Батарея позволяет разговаривать 2 дня без перерыва.

В режиме ожидания срок увеличивается до 20 суток. Кроме того, заявлена поддержка OTG — для подзарядки других гаджетов.

Что касается экрана, есть 5-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1280 на 720 точек. Панель изогнута по краям — для эффекта 2.5D.

Оперативной памяти на борту — 2 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Еще 64 ГБ можно добавить с помощью microSD. Соответствующий слот в наличии.

Если говорить о процессоре, сообщается о 4-ядерном MediaTek MT6580 с частотой до 1,3 ГГц. Графика встроенная — Mali-400MP2. За съемку отвечают 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП. Помимо прочего, предлагаются 2 карты SIM, стандартные датчики, навигация GPS и Android 6.0 Marshmallow в качестве ОС.

Толщина корпуса равна 9,9 мм. Весит изделие 177 г. К сожалению, цена умалчивается.

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