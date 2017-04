Слишком емких HDD не бывает. Рано или поздно место заканчивается. Как быть в подобном случае? Обзавестись решением максимального объема. Благо у Western Digital есть подходящая новинка.

Речь об анонсе жесткого диска на 10 ТБ, только анонсированного и входящего в линейку WD Purple. На такое устройство поместится что угодно.

Это девайс с уникальной конструкцией. Изделие заполнено гелием (по технологии HelioSeal третьего поколения).

Модель может работать в круглосуточном режиме. Например — в системах видеонаблюдения. Максимальный поток данных за год равен 180 ТБ.

Заявлена поддержка AllFrame 4K. Еще в наличии интерфейс SATA 6 Гбит/с, а также расширенный кэш на 256 МБ. Скорость вращения пластин достигает 5400 оборотов в минуту.

Потребление энергии не превышает 6,2 Вт. Диск функционирует при температуре до 65 градусов Цельсия. Что касается ресурса, Western Digital обещает 300000 циклов.

Ориентировочная цена — 400 американских долларов.

