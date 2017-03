Обычные телефоны — хрупкие. Лучше их не ронять и тем более — не мочить. Сразу придется нести в ремонт. Впрочем — не все аппараты такие. Vphone M4 подобных невзгод не боится.

Утверждается, что девайс выдерживает перепады температур, падения, погружения под воду и удары. Заявлена защита по стандарту IP67. От царапин спасает стекло Corning Gorilla Glass (покрывающее экран).

Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Отдельно стоит отметить ожидаемую цену — $70. Устройство может позволить себе каждый.

Если говорить о технических характеристиках, они скромные. Пользователей ждет 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 854 на 480 точек. За производительность отвечает 4-ядерный процессор Mediatek MT6580. Чип функционирует с тактовой частотой до 1,3 ГГц.

Еще имеются 1 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Mali-400 MP. Поддержка LTE отсутствует. В наличии лишь модем 3G.

Для съемки служат 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП. Кроме того — есть навигация GPS, флеш-накопитель объемом 8 ГБ, Bluetooth, аккумулятор емкостью 4150 мАч, Wi-Fi 802.11b/g/n и слот для карт microSD.

Продажи стартуют в ближайшее время.

Vphone M4 Is An Affordable Rugged Smartphone With Android 6.0 | Androidheadlines.com - There has been a number of new smartphones coming through lately and one which is on its way and positioned at the affordable sector is the Vphone M4. This is a fourth-generation device from the Vphone M-series and continues the trend of combining affordability with durability.