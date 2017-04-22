Электромобиль Volkswagen I.D. Crozz проезжает 500 километров без подзарядки

Новости по категориям 22 Апрель 2017 Евгений Власов Источник

Интересную машину показала компания Volkswagen в рамках автосалона в Шанхае. На мероприятии был представлен электромобиль I.D. Crozz.

Электромобиль Volkswagen I.D. Crozz проезжает 500 километров без подзарядки

Кроссовер отличается запасом хода. Зарядки аккумулятора хватает на поездку длиной 500 км (по стандарту NEFZ). Великолепный результат.

Максимальная скорость составляет 180 км/ч. За сказанное отвечает силовая установка на 306 лошадиных сил. Заявлено наличие полного привода.

Источник питания поддерживает быструю зарядку. Достаточно 30 минут, чтобы восстановить запас энергии на 80%.

Электромобиль Volkswagen I.D. Crozz проезжает 500 километров без подзарядки

За качество воздуха в салоне отвечает система CleanAir. Еще транспортное средство оборудовано автопилотом. Решение называется I.D. Pilot.

Интерфейсы управления — цифровые. Активно используется дополненная реальность.

Звучит неплохо. Серийное производство I.D. Crozz стартует в 2020 году. Сведения о цене отсутствуют.

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