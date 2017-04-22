Электромобиль Volkswagen I.D. Crozz проезжает 500 километров без подзарядкиНовости по категориям 22 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
Интересную машину показала компания Volkswagen в рамках автосалона в Шанхае. На мероприятии был представлен электромобиль I.D. Crozz.
Кроссовер отличается запасом хода. Зарядки аккумулятора хватает на поездку длиной 500 км (по стандарту NEFZ). Великолепный результат.
Максимальная скорость составляет 180 км/ч. За сказанное отвечает силовая установка на 306 лошадиных сил. Заявлено наличие полного привода.
Источник питания поддерживает быструю зарядку. Достаточно 30 минут, чтобы восстановить запас энергии на 80%.
За качество воздуха в салоне отвечает система CleanAir. Еще транспортное средство оборудовано автопилотом. Решение называется I.D. Pilot.
Интерфейсы управления — цифровые. Активно используется дополненная реальность.
Звучит неплохо. Серийное производство I.D. Crozz стартует в 2020 году. Сведения о цене отсутствуют.
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