Интересную машину показала компания Volkswagen в рамках автосалона в Шанхае. На мероприятии был представлен электромобиль I.D. Crozz.

Кроссовер отличается запасом хода. Зарядки аккумулятора хватает на поездку длиной 500 км (по стандарту NEFZ). Великолепный результат.

Максимальная скорость составляет 180 км/ч. За сказанное отвечает силовая установка на 306 лошадиных сил. Заявлено наличие полного привода.

Источник питания поддерживает быструю зарядку. Достаточно 30 минут, чтобы восстановить запас энергии на 80%.

За качество воздуха в салоне отвечает система CleanAir. Еще транспортное средство оборудовано автопилотом. Решение называется I.D. Pilot.

Интерфейсы управления — цифровые. Активно используется дополненная реальность.

Звучит неплохо. Серийное производство I.D. Crozz стартует в 2020 году. Сведения о цене отсутствуют.

Volkswagen ID Crozz SUV concept revealed - The ID Cross is the third model from the ID family following the hatchback and the ID Buzz micro-bus concept.