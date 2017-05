Мода на автопортреты продолжается. Во всяком случае — так считают создатели Vivo V5s. Сообщается, что аппарат получил фронтальную камеру Sony IMX376. Разрешение модуля составляет 20 МП, апертура — f/2.0.

Кроме того — есть подсветка Moonlight Glow. Последняя помогает снимать в условиях плохого освещения.

Новинка заключена в металлический корпус и радует 5,5-дюймовым экраном с 2.5D-стеклом. Панель обладает скругленными краями. В наличии сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации пользователя.

За углы обзора можно не волноваться. Дисплей относится к типу IPS и поддерживает формат HD (1280 на 720 точек).

«Сердце» устройства — процессор MediaTek MT6750 с 8 вычислительными ядрами. Что касается памяти, имеются 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 64 ГБ.

Дополняют конфигурацию 2 карты SIM, модем 4G LTE, ускоритель графики Mali T860, навигация GPS/ГЛОНАСС, слот для microSD до 256 ГБ, аккумулятор емкостью 3000 мАч, тыльный объектив на 13 МП, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB OTG и Bluetooth 4.1.

В роли операционной системы выступает Funtouch OS 3.0 (на базе Android 6.0 Marshmallow). На выбор — 2 расцветки корпуса: золотистая и черная. Продажи стартуют 6 мая. Ориентировочная цена — $296.

