Любите делать автопортреты? Vivo представила новую модель линейки V5. Теперь с приставкой Lite в названии. Смартфон рассчитан на поклонников селфи.

Устройство оснащено неординарной фронтальной камерой. Разрешение модуля составляет 16 МП. С учетом диафрагмы F/2,0 — очень неплохо. Есть светодиодная вспышка.

Что забавно — тыльный объектив хуже: 13 МП и F/2,2. Еще предлагаются металлический корпус и 5,5-дюймовый экран (1280 на 720 точек). В качестве операционной системы используется Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой Funtouch OS 3.0).

С производительностью ситуация следующая. Имеются 3 ГБ оперативной памяти и неназванный 8-ядерный процессор. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ.

Заявлена поддержка 2 карт SIM и сетей 4 поколения LTE. Также аппарат оборудован Wi-Fi 802.11 b/g/n, слотом для microSD, ГЛОНАСС, аккумулятором емкостью 3000 мАч, GPS и Bluetooth 4.0.

Весит изделие 155 г. Что касается габаритов, числа следующие — 153,8 х 75,5 х 7,6 мм. К сожалению, цена телефона скрывается.

Vivo V5 Lite Also Official: Premium Design, 16MP Front Softlight Camera & More! - Gizmochina - Still driving on the fast lane, Vivo not only announced the V5 Plus but also went official with a slightly lower version dubbed V5 Lite. As the name implies, the Vivo V5 Lite packs a slightly inferior specs lineup when compared with the V5 Plus and the Vivo V5 which was released two months back, but it features the same design as its siblings with just a few features like fingerprint sensor missing.