Устали от китайских брендов? Есть отечественная альтернатива — Vertex из Санкт-Петербурга. Компания выпускает неплохие бюджетные устройства — вроде флагмана Impress Lux.

Упомянутый девайс — лучший в арсенале производителя. Создатели оснастили гаджет металлическим корпусом и поддержкой сетей 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии.

Аппарат предлагает 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Панель относится к типу IPS. Кроме того, дисплей покрыт 2,5D-стеклом.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. «Сердцем» Impress Lux является процессор MediaTek MT6737 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Если говорить о памяти, в наличии 2 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ. Еще 32 ГБ добавляют microSD.

Помимо прочего, телефон укомплектован 2 картами SIM, фронтальным объективом на 5 МП, Bluetooth 4.0, динамиком, радио FM, микрофоном, GPS, основной камерой на 13 МП, стандартным разъемом для наушников, акселерометром, а также датчиками приближения и освещенности.

Емкость встроенного аккумулятора равна 3100 мАч. Без подзарядки Impress Lux обходится до 10 часов (в режиме разговора).

Габариты 180-граммового изделия составляют 154 х 78 х 8,3 мм. Цена в России — 10990 рублей.

Vertex - Impress Lux - Vertex - Impress Lux