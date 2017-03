Компания Vernee, судя по всему, хочет удивить поклонников. Стало известно, что разработчики создали очередную ОС. Название у программной платформы бесхитростное — VOS. Система предназначена для телефонов производителя.

Впрочем, решение трудно назвать оригинальным. В основе VOS лежит модифицированная Android 7.1 Nougat. Увы, другой информации нет.

Первым устройством на базе новинки стала модель Apollo X. Аппарат весьма примечательный — благодаря отличным техническим характеристикам. Пользователей ждут 5,5 дюймовый экран Sharp IGZO, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20 MTK6797 и модем 4G LTE.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. Приличный объем.

Кроме того, есть навигация ГЛОНАСС, GPS, фронтальный объектив на 5 МП, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой, слот для microSD до 128 ГБ и тыльная камера на 16 МП (с сенсором Sony IMX298).

Изделие стоит внимания. Просят за Apollo X около 300 американских долларов.

Vernee Apollo X will be the first one bringing the VOS - During the MWC 2017 we have seen and witnessed the debut of several new Vernee models and those should be gradually unleashed in market in the coming weeks. First one to hit already this month should be the special edition of the Apollo series - the Vernee Apollo X.