Еще несколько лет назад бренд VAIO принадлежал Sony. Теперь марка существует отдельно (под покровительством Japan Industrial Partners). Хочется смартфон со знаменитым «именем»? Обратите внимание на новинку — модель Phone A.

Впрочем, аппарат не совсем уникальный. По сути — это клон Phone Biz, выпущенного много месяцев назад. Только вместо операционной системы Windows 10 Mobile установлена Android 6.0 Marshmallow.

Заявлена поддержка двух карт SIM и сетей 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии. Еще имеются 5,5-дюймовый дисплей и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 617. Функционирует чип с частотой до 1,5 ГГц.

Графика встроенная — Adreno 405. Что касается памяти, есть 3 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Дополнительное место обеспечивают microSD.

Корпус выполнен из металла. Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 точек. Помимо прочего — предлагаются Wi-Fi 802.11 ac, фронтальный объектив на 5 МП, аккумулятор емкостью 2800 мАч, Bluetooth 4.0 и тыльная камера на 13 МП.

Продажи начнутся в ближайшие дни. Цена — около $223.

Vaio Phone A runs Android, challenges former parent Sony - Oh, sweet irony. Sony will soon have to contend with its former laptop division and on its home turf too. If you're confused here's the back story - Sony sold off Vaio, which then started making a Windows phone, which was okay since Sony abandoned Microsoft's efforts years ago.