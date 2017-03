Если бренд не имеет значения, китайские магазины — естественный выбор. Можно найти хорошие вещи по низкой цене. Однако порой марка решает все. Некоторые оригинальные устройства незаменимы. Им нет достойного аналога в Поднебесной. В таком случае выход один — искать нужное в Соединенных Штатах. Речь идет о сайтах вроде ebay, Amazon и прочих.

Правда, легкой эту затею трудно назвать. Особенно для пользователей из РФ. Многие американские порталы представляют собой аукционы. Чтобы разобраться в правилах — придется потратить кучу времени. Кроме того — есть сложности с оплатой, русскоязычным интерфейсом, оформлением документов и другими моментами.

Хочется ускорить процесс? Доверьтесь посредникам — наиболее адекватным. Например, стоит обратить внимание на USgoBuy. Сервис позволяет приобрести в США что угодно — одежду, запасные части для авто, умные телефоны, косметику, игрушки и комплектующие для ПК. С западной гарантией качества.

Работает USgoBuy очень просто. Проект выкупает интересующие заказы, упаковывает, снабжает необходимыми разрешениями и отправляет в Россию (или СНГ).

По торговым точкам нет никаких ограничений. Поддерживаются тысячи популярных мест — от victoriassecret до nordstrom, zappos, macys, crocs и 6pm.

Для доставки привлекаются лучшие службы — DHL Express, USPS, FedEx, Aramex и UPS. Долго ждать не придется. В зависимости от тарифа — посылка доберется до адресата за считанные дни. Отслеживание в наличии.

Помимо прочего, предлагается удобный калькулятор — для подсчета затрат.

За свои услуги USgoBuy просит по минимуму. Лишние поборы — вроде топливной надбавки и налога на продажи — отсутствуют. Нет платы за 2-месячное хранение на складе, проверку на брак, консолидацию и так далее.

Какие средства принимаются? WebMoney, PayPal, а также кредитные карты Visa, MasterCard, American Express и Discover.

На случай кризисной ситуации — доступны чат, горячая линия, электронная почта и раздел FAQ. Клиенты всегда найдут помощь.

Package & Mail Forwarding Service for US Online Shopping - USGoBuy - USgoBuy package & mail forwarding service offers cheap international shipping from US, free US address & package consolidation. Shop US online stores with US card & billing address via BuyForMe service.