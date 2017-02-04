В сети встречается много чудесных вещей. В том числе — портативные электробритвы. Однако, эта находка интереснее конкурентов. Речь о модели в виде аксессуара для смартфона.

Для работы изделию требуется подключение к Mini USB. Получается неплохой походный вариант — если нет выбора. Хотя о качестве бритья можно только гадать. Головка с лезвиями лишь 1.

Что забавно: «из коробки» поддерживаются исключительно аппараты на Android (включая планшеты). Для «яблочного» iPhone необходим переходник.

Агрегат легко помещается в карманы брюк или сумку. В комплект входит щетка для очистки. В среднем — функционирует девайс 85 минут. Подзарядка занимает 1,5 часа.

Еще любопытный момент. Предлагается несколько расцветок корпуса: серебристая, серая, а также 2 оттенка золота.

Гаджет выполнен из пластика и весит 51 г. Габариты составляют 26 х 22 х 53 мм. Заказы принимаются в онлайн-магазинах (вроде Aliexpress).

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