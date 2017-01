Неравнодушны к устройствам UMi? Вот новость — компания поменяла «имя» на UmiDigi. Новинки теперь выпускаются под этим брендом. 5,5-дюймовый Z Pro — яркая тому демонстрация. Анонс умного телефона состоялся на днях.

Девайс получился производительный. На скорость жаловаться не придется — благодаря 4 ГБ оперативной памяти и процессору MediaTek Helio X27. Последний оснащен 10 вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,6 ГГц.

Разрешение IGZO-экрана составляет 1920 на 1080 точек. Дисплей защищен стеклом 2.5D. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Еще стоит отметить металлический корпус и долгоиграющий аккумулятор на 3780 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Pump Express+.

За графику отвечает ускоритель Mali-T880MP4. Также в наличии порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев Touch ID 2.1 и слот для карт microSD до 256 ГБ.

Кроме того, гаджет оснащен двойной камерой на 13 МП. В качестве сенсоров используются Sony IMX258. Обработка изображения ведется с помощью Dual ISP.

Ориентировочная цена — 330 американских долларов. Когда стартуют продажи — сведений нет.

