Crystal — очередной телефон с тонкими рамками вокруг экрана. Исключение составляет лишь нижняя часть (обычной ширины). Аппарат создан компанией UMIDIGI.

Что ни говори — выглядит устройство интересно. Однако — кроме конструкции 5,5-дюймового дисплея — новинке нечем похвастаться. Спецификации у девайса совершенно рядовые.

В наличии 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти памяти. Процессор не флагманский — MediaTek MT6737T. Еще имеется поддержка сетей 4 поколения LTE.

Изделие оснащено двойной тыльной камерой — на 13 и 5 МП. Также в наличии фронтальный объектив на 5 МП.

Кроме того — сообщается о слоте для microSD. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat. Другие характеристики скрываются.

Продажи стартуют в мае текущего года. Ориентировочная цена — 150 долларов США.

Хочется большего? Стоит дождаться улучшенной версии — Crystal Pro. Модификация предложит 4 ГБ ОЗУ, чип MT6750 и накопитель вместимостью 64 ГБ.

UMIDIGI Crystal Is Yet Another Xiaomi Mi MIX Look-Alike | Androidheadlines.com - The UMIDIGI Crystal is the newest handset inspired by the Xiaomi Mi MIX, though it can also be referred to as the Xiaomi Mi MIX clone, depending on who you ask, of course.