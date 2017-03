Ищете баланс между ценой и спецификациями? Хорошая новость — компания UMIDIGI выпустила в продажу модель C NOTE. Аппарат дешевый, но радует металлическим корпусом и технической «начинкой».

Девайс оборудован 5,5-дюймовым IGZO-экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей изогнут по краям — для эффекта 2.5D. Еще в наличии 3 ГБ оперативной памяти и модем 4G LTE.

Помимо прочего — имеется емкий аккумулятор на 3800 мАч, а также сканер отпечатков Touch ID 2.1. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В роли процессора выступает 4-ядерный Mediatek MT6737T. Чип функционирует с тактовой частотой 1,5 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-T720 MP2.

Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 32 ГБ. Мало места? Есть слот для карт microSD до 256 ГБ.

Дополняют конфигурацию 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. Автоматический фокус присутствует.

Гаджет не самый тонкий — 8,4 мм. Весит изделие 172 г. Просят за новинку около $139,99 (в сетевых магазинах вроде AliExpress).

