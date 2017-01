Не успела публика привыкнуть к формату 4K, а Dell уже осваивает новые горизонты. Компания показала на выставке CES 2017 монитор UltraSharp 32 Ultra HD 8K.

Устройство имеет модельный номер UP3218K и обладает диагональю 32 дюйма. 7680 на 4320 точек — не шутки. Плотность пикселей достигает 280 ppi. Охват гамм Adobe RGB и sRGB равен 100%.

Панель отображает порядка миллиарда оттенков. Еще стоит отметить тонкие кромки вокруг экрана.

Это полноценный продукт, а не тестовая модель (вроде прошлогоднего прототипа Sharp). Для серийного производства все готово. Продажи начнутся в марте текущего года.

В списке интерфейсов — четыре USB 3.0 и два DisplayPort 1.3. Подставка позволяет регулировать высоту, поворот, вращение и наклон.

Цена «кусается» — 4999 американских долларов.

Dell will ship the first 32-inch 8K display, the UltraSharp 32 Ultra HD - Dell is heralding computer users into an era beyond 4K with its new 32-inch UltraSharp 32 Ultra HD 8K monitor, which is a sight to behold. But there's a caveat: Most PCs may not be ready for this cool display. The monitor will ship on March 23 for US $4,999, Dell announced Thursday.