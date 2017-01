Решили, что Gemini Pro не по карману? Ulefone планирует исправить эту ошибку. Каким образом? С помощью выпуска «младшей» модели с менее выдающимися характеристиками. Называется новинка просто Gemini.

Впрочем, устройство не потеряло лучшего. Аппарат радует металлическим корпусом и 2 тыльными камерами с оптикой f/2,0. Один модуль на 13 МП, второй на 5 МП. Еще имеется сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку «HOME».

Диагональ IPS-экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 точек. Работает изделие под управлением операционной системы Android 6.0 (с обновлением до 7.0). Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE.

Весит девайс 185 г. Гаджет не тонкий — 9,1 мм.

Если говорить о производительности, есть 3 ГБ оперативной памяти и процессор MediaTek MT6737T. Последний оснащен 4 вычислительными ядрами с тактовой частотой до 1,5 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-T720 MP2.

Для хранения данных служат флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ и карты microSD до 256 ГБ (соответствующий слот в наличии). Дополняют конфигурацию Bluetooth 4.0, фронтальный объектив на 5 МП, Wi-Fi 802.11a/b/g/n и аккумулятор емкостью 3250 мАч.

Ожидаемая цена — около $150 (согласно источникам в сети).

