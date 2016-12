Нравится как выглядит iPhone, но жалко тратить деньги? Можно обойтись без покупки «яблочного» телефона. Об этом позаботилась китайская компания Ulefone.

Производитель из Поднебесной представил аппарат Gemini Pro. Получился своеобразный «клон» устройства Apple, напоминающий одновременно iPhone 6s и iPhone 7 Plus.

Ясное дело, девайс стоит дешево — меньше $200. Настоящий подарок для нетребовательных и экономных пользователей. Впрочем, характеристики отличные.

5,5-дюймовое изделие заключено в металлический корпус с пластиковыми вставками. Что касается экрана, панель защищена стеклом 2.5D.

В основе — мощный 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Дополняет конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти. Программная платформа самая актуальная — Android 7.0. Есть сканер отпечатков пальцев. Дактилоскопический датчик расположен под дисплеем.

Еще в наличии флеш-накопитель объемом 128 ГБ, выход аудио 3,5 мм, аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, порт USB Type-C, а также 2 камеры: фронтальная на 13 МП и двойная тыльная — с аналогичным разрешением.

Ожидаемая дата релиза — начало 2017 года. Обойдется Gemini Pro в $199,99.

