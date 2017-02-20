Toyota представила 3-колесный электромобиль

Новости по категориям 20 Февраль 2017 Евгений Власов Источник

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания — это банально. Куда интереснее наблюдать как развиваются электрокары. Что здорово, подобные модели создают не только энтузиасты. Знаменитая Toyota тоже принимает участие.

Toyota представила 3-колесный электромобиль

Сообщается, что компания показала на Automotive World 2017 необычную новинку. Широкой публике был продемонстрирован 3-колесный электромобиль с соответствующей силовой установкой.

Как видно по фото — аппарат миниатюрный, вмещающий двух человек. Если говорить о габаритах, числа следующие — 260 на 130 см. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Toyota представила 3-колесный электромобиль

Мотор мощностью 11,7 кВт расположен за пассажирскими сидениями — вместе с источником питания. Таким образом, гарантируется надежное сцепление с дорожным покрытием. 

Заряда аккумулятора хватает на поездку длиной 160 км. Для 300-килограммовой машины — звучит неплохо.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.
Комментировать: Отмена
МультиВход
Разрешенные html-теги: <i>, <b>, <a>.
Загрузка...
Продвижение и поддержка - агентство интернет-маркетинга Топ-Спот!