Автомобили с двигателем внутреннего сгорания — это банально. Куда интереснее наблюдать как развиваются электрокары. Что здорово, подобные модели создают не только энтузиасты. Знаменитая Toyota тоже принимает участие.

Сообщается, что компания показала на Automotive World 2017 необычную новинку. Широкой публике был продемонстрирован 3-колесный электромобиль с соответствующей силовой установкой.

Как видно по фото — аппарат миниатюрный, вмещающий двух человек. Если говорить о габаритах, числа следующие — 260 на 130 см. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Мотор мощностью 11,7 кВт расположен за пассажирскими сидениями — вместе с источником питания. Таким образом, гарантируется надежное сцепление с дорожным покрытием.

Заряда аккумулятора хватает на поездку длиной 160 км. Для 300-килограммовой машины — звучит неплохо.

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