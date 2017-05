Обидно, когда аккумулятор в ноутбуке садится. Особенно в дороге — в дали от дома. Впрочем, решение есть. Пора обзавестись действительно долгоиграющей моделью. Например — Portege X30 Ultraportable от компании Toshiba.

Новинка обходится без подзарядки до 18 часов (в режиме активного использования). Впечатляющий, рекордный показатель.

Еще устройство восхищает максимальной комплектацией. Судите сами. В наличии 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 13,3-дюймовый сенсорный экран, мощный процессор Intel Core i7-7600U и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ.

Portege X30 Ultraportable заключен в корпус из сплава магния. Также аппарат защищен по военному стандарту Mil-SPEC-810G. Можно не бояться ударов, экстремальных температур, пыли, вибраций и влаги.

При этом — изделие весит всего 1,1 кг.

Список «талантов» завершают сканер отпечатков пальцев, HDMI, Trusted Platform Module, слот для microSD, фирменный BIOS, выход для наушников, шифрование дисков BitLocker, 2 порта USB Type-C, поддержка Intel Authenticate, система распознавания лиц, USB 3.0 и разъем для смарт-карт.

Цена — от 1449 долларов США (за базовую конфигурацию).

