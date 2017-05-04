Ноутбук Toshiba Portege X30 Ultraportable работает 18 часов без подзарядки

Новости по категориям 04 Май 2017 Евгений Власов Источник

Обидно, когда аккумулятор в ноутбуке садится. Особенно в дороге — в дали от дома. Впрочем, решение есть. Пора обзавестись действительно долгоиграющей моделью. Например — Portege X30 Ultraportable от компании Toshiba.

Ноутбук Toshiba Portege X30 Ultraportable работает 18 часов без подзарядки

Новинка обходится без подзарядки до 18 часов (в режиме активного использования). Впечатляющий, рекордный показатель.

Еще устройство восхищает максимальной комплектацией. Судите сами. В наличии 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 13,3-дюймовый сенсорный экран, мощный процессор Intel Core i7-7600U и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ.

Portege X30 Ultraportable заключен в корпус из сплава магния. Также аппарат защищен по военному стандарту Mil-SPEC-810G. Можно не бояться ударов, экстремальных температур, пыли, вибраций и влаги.

Ноутбук Toshiba Portege X30 Ultraportable работает 18 часов без подзарядки

При этом — изделие весит всего 1,1 кг.

Список «талантов» завершают сканер отпечатков пальцев, HDMI, Trusted Platform Module, слот для microSD, фирменный BIOS, выход для наушников, шифрование дисков BitLocker, 2 порта USB Type-C, поддержка Intel Authenticate, система распознавания лиц, USB 3.0 и разъем для смарт-карт.

Цена — от 1449 долларов США (за базовую конфигурацию).

Toshiba Portege X30 touts enterprise security, Windows 10 Pro - Today might be the worst day to announce a new, "regular" Windows 10 laptop. Given the big event surrounding Windows 10 S and compatible laptops. like the Microsoft Surface Laptop, it is almost too easy to presume that new laptops this week will be all about Microsoft's new education platform.
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