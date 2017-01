В рамках выставки CES 2017 состоялся анонс Portege X20W. Упомянутый ноутбук создан японской компанией Toshiba. Главный плюс новинки — трансформируемая конструкция и емкий аккумулятор.

Устройство способно работать 16 часов без подзарядки. Впечатляющий результат для портативного ПК. Особенно с учетом мощной «начинки». Изделие радует характеристиками.

Аппарат имеет 12,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 4. Никакие царапины не страшны. Еще панель вращается на 360 градусов (превращая девайс в планшет).

Заявлена поддержка стилуса TruPen с 2048 уровнями нажатия. Также имеются инфракрасные камеры и сканер отпечатков пальцев (встроенный в тачпад).

За производительность отвечает процессор Intel Core (7 поколения). Модель чипа зависит от конфигурации. Кроме того, сообщается об интерфейсе USB Type-C (Thunderbolt 3). Порт обеспечивает передачу данных на скорости до 40 Гбит/с.

В качестве бонуса — планируется выпуск док-станций, расширяющих функциональность: Thunderbolt 3 Dock и Toshiba WiGig Dock.

О цене информации нет.

