THL давно не радовала поклонников новинками. Knight 1 свидетельствует о желании исправить ситуацию. Пользователям предлагается аппарат с приличными характеристиками.

Конфигурация не флагманская, но мощная. Есть 3 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T. Еще имеются 2 карты SIM и аккумулятор емкостью 3100 мАч (с быстрой зарядкой).

Жаловаться на медленный доступ в Интернет не придется. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. С российскими частотами полный порядок. Работает изделие под управлением Android 7.0 Nougat.

Разрешение 5,5-дюймового дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей. Экран относится к типу IPS. За графику отвечает ускоритель Mali-T860 MP2.

Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Кроме того — можно использовать microSD. В списке интерфейсов присутствуют Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0.

Основная камера — двойная (13 МП + 2 МП). Также THL Knight 1 оснащен фронтальным объективом на 8 МП.

Девайс заключен в металлический корпус. Весит телефон 174 г. Предпродажная цена — около 7500 рублей.

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