Иногда нужна классическая звонилка, а не навороченный смартфон. Благо, на выбор — сотни моделей. Только зачем брать скучный мобильный? Лучше приобрести аппарат с нетипичными особенностями — для удивления окружающих.

На упомянутую роль вполне годится TeXet TM-504R. Девайс умеет распознавать фальшивые деньги — с помощью фонарика с ультрафиолетовым детектором. Согласитесь — неординарный «талант».

Еще один плюс — защита стандарта IP54. Гаджет не боится пыли и влаги. Годится для разговоров под дождем.

Что касается прочих спецификаций, в наличии 1,77-дюймовый TFT-экран с разрешением 128 на 160 точек, батарея емкостью 500 мАч, слот для microSD до 32 ГБ, Bluetooth, радио FM, а также камера на 0,08 МП (без автофокуса и вспышки).

Заявлена поддержка 2 карт SIM. Толщина корпуса равна 17 мм. Весит изделие 75 г.

Продажи начнутся в ближайшее время. О цене (явно низкой) не сообщается.

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