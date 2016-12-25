TeXet TM-504R: сотовый с детектором фальшивых банкнотНовости по категориям 25 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник
Иногда нужна классическая звонилка, а не навороченный смартфон. Благо, на выбор — сотни моделей. Только зачем брать скучный мобильный? Лучше приобрести аппарат с нетипичными особенностями — для удивления окружающих.
На упомянутую роль вполне годится TeXet TM-504R. Девайс умеет распознавать фальшивые деньги — с помощью фонарика с ультрафиолетовым детектором. Согласитесь — неординарный «талант».
Еще один плюс — защита стандарта IP54. Гаджет не боится пыли и влаги. Годится для разговоров под дождем.
Что касается прочих спецификаций, в наличии 1,77-дюймовый TFT-экран с разрешением 128 на 160 точек, батарея емкостью 500 мАч, слот для microSD до 32 ГБ, Bluetooth, радио FM, а также камера на 0,08 МП (без автофокуса и вспышки).
Заявлена поддержка 2 карт SIM. Толщина корпуса равна 17 мм. Весит изделие 75 г.
Продажи начнутся в ближайшее время. О цене (явно низкой) не сообщается.
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