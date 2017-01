В таланте инженеров Tesla сомневаться не приходится. У электромобиля Model S P100D Ludicrous отличная динамика. Судите сами: авто разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с. Впечатляющий показатель.

Особая гоночная версия еще лучше. Анонс модификации состоялся на шоу Autosport International 2017. Улучшенный седан примет участие в чемпионате Electric GT (для машин с электрическими двигателями).

Результат усовершенствованного варианта — 2,1 с. Настоящий рекорд. Быстрее лишь болиды «Формула-1» (покоряющие «сотню» за 1,7 с).

Каким образом удалось добиться сказанного? Model S P100D получила мотор мощностью 778 л.с, трубчатый каркас безопасности, а также модернизированную подвеску и тормоза.

Кроме того, «обновленная» Tesla стала легче на 500 кг — благодаря удалению лишних элементов из салона.

Соревноваться в Electric GT будут 10 команд. Пилоты посетят Зандвоорт, Ассен, Мюджелло, Барселона, Поль Рикар и Нюрбургринг. Впрочем, не спешите брать билеты. Можно посмотреть трансляции в Periscope, Twitch и YouTube.

