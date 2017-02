Насколько вынослив ваш телефон? Боитесь уронить его или залить водой? Ничего подобного не случится с новинкой от BLU. Компания предлагает «внедорожную» модель Tank Xtreme 5.0.

Девайс защищен по стандарту IP65. Пыль и влага не страшны. Помимо прочего, изделие устойчиво к тряске и ударам. Можно брать в любой поход.

Не стоит беспокоиться о царапинах. Экран покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Еще радует аккумулятор на 3000 мАч. Емкость не рекордная, но адекватная. Часто заряжать не придется.

Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 точек. Сказанное соответствует формату 720p. Что касается операционной системы, в роли ОС выступает Android 6.0 Marshmallow.

Процессор не самый быстрый — Mediatek MT6580. Чип оснащен 4 вычислительными ядрами с частотой до 1,3 ГГц. Дополняют конфигурацию графика Mali-400 MP и 1 ГБ оперативной памяти.

Для хранения данных служат флеш-накопитель объемом 8 ГБ и microSD до 64 ГБ. Также есть GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n и 2 камеры (обе на 5 МП).

Толщина корпуса равна 13,8 мм. Весит аппарат 181 г. Цена низкая — 130 американских долларов (согласно источникам в сети).

