Если хочется экзотики, то индийские бренды не хуже китайских. Компания Swipe, как сообщается, представила умный телефон. Аппарат называется Elite Sense и относится к бюджетной категории.

Впрочем, модель небезынтересная. Как минимум — благодаря модему, работающему в сетях 4G. Еще заявлена поддержка VoLTE. За качество речи можно не переживать.

Что касается прочих характеристик, они адекватные. В наличии 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 720 точек. Дополняют картину сканер отпечатков пальцев и операционная система Android 6.0 Marshmallow.

«Сердце» девайса — процессор Snapdragon 425 с 4 вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Кроме того, имеются 3 ГБ оперативной памяти и встроенная графика Adreno 308.

Фотографические «таланты» ограничены 2 камерами — фронтальной на 8 МП и тыльной на 13 МП. Последняя оснащена светодиодной вспышкой.

Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 32 ГБ. Также предлагаются слот для microSD, Bluetooth 4.0, аккумуляторная батарея емкостью 2500 мАч, Wi-Fi 802.11b/g/n и навигация GPS.

Толщина корпуса составляет 8,7 мм. Весит изделие 146 г. С ценой — полный порядок. Просят за гаджет около 110 долларов США (на сайте Flipkart).

