Нужна телевизионная приставка, но жалко денег? Sunvell R69 решит эту проблему. Данная модель доступна каждому. Просят за устройство символическую сумму.

Последствия низкой цены — посредственное «железо». Новинка звезд с неба не хватает. В основе девайса лежит 4-ядерный процессор Allwinner H2 с тактовой частотой 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-400MP2.

Что касается видео, поддерживаются форматы H.265 и H.264. На 4K надеяться не стоит. Максимальное качество — 1080p.

Для хранения данных используется флеш-накопитель вместимостью 8 ГБ. Увеличить место помогают карты microSD до 32 ГБ (соответствующий слот в наличии).

Оперативной памяти на борту — 1 ГБ (DDR3). Также изделие укомплектовано пультом дистанционного управления, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2 портами USB 2.0, контроллером Ethernet и цифровым интерфейсом HDMI 1.4.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 90 х 95 х 18 мм. Весит Sunvell R69 около 200 г. Цена — в пределах 30 американских долларов.

