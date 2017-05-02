Sunvell R69 — очень недорогая ТВ-приставкаНовости по категориям 02 Май 2017 Евгений Власов Источник
Нужна телевизионная приставка, но жалко денег? Sunvell R69 решит эту проблему. Данная модель доступна каждому. Просят за устройство символическую сумму.
Последствия низкой цены — посредственное «железо». Новинка звезд с неба не хватает. В основе девайса лежит 4-ядерный процессор Allwinner H2 с тактовой частотой 1,5 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-400MP2.
Что касается видео, поддерживаются форматы H.265 и H.264. На 4K надеяться не стоит. Максимальное качество — 1080p.
Для хранения данных используется флеш-накопитель вместимостью 8 ГБ. Увеличить место помогают карты microSD до 32 ГБ (соответствующий слот в наличии).
Оперативной памяти на борту — 1 ГБ (DDR3). Также изделие укомплектовано пультом дистанционного управления, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2 портами USB 2.0, контроллером Ethernet и цифровым интерфейсом HDMI 1.4.
Если говорить о габаритах, числа следующие — 90 х 95 х 18 мм. Весит Sunvell R69 около 200 г. Цена — в пределах 30 американских долларов.
$27 Sunvell R69 Android TV Box Features Quadcore Allwinner H2 | Home Theatre Life - The Sunvell R69 is a new TV box featuring the quadcore Allwinner H2 processor - all for $27. It's available from GearBest for around $27 with free shipping at the time of writing. In terms of specs, it's on the low end, with 1GB of RAM, 8GB of storage, 2.4GHz wifi and 100Mbps Ethernet.