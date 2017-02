Боитесь излучения от телефонов, маршрутизаторов Wi-Fi и беспроводных устройств? Беспокоитесь за мужское здоровье? Авторы проекта Spartan предлагают избавление от тревог. Речь о трусах со встроенной клеткой Фарадея.

Новинка надежно защищает «фамильные драгоценности». Никакие радиоволны не страшны. Если верить создателям, конечно.

Эффективность изобретения достигает 99% — благодаря серебрянным волокнам в ткани. Доля последних в изделии — 35% (остальное — хлопок).

Предварительные заказы принимаются на площадке Kickstarter. Разработчики уже собрали деньги для массового производства.

На выбор представлено 6 размеров и несколько расцветок. Цена одной пары — 38 евро.

Релиз ожидается в июне текущего года.

