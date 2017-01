В Китае создан ИИ, который пишет статьи за 1 секунду. Ситуация складывается явно не в пользу человека. По-видимому, сотрудникам СМИ уже можно начинать бояться конкурента.

Сяо Нань — такое имя подарили роботу его создатели — презентовал свой первый опыт в журналистике. В издании Southern Metropolis Daily был опубликован его текст объемом в 300 иероглифов. Статья повествует о Фестивале Весны.

Анализ данных новоявленный журналист производит мгновенно. Поэтому существует вероятность, что многие новостные ресурсы Поднебесной воспользуются его услугами.

Однако у людей еще есть шанс. Профессор Пекинского университета, разработчик машины, честно перечислил ее недостатки. Проведение интервью, умение формулировать дополнительные вопросы, реакция на настроение собеседника — всего этого Сяо Нань не может.

Кроме того, у робота отсутствует авторский стиль. Человек может противопоставить этому свою уникальность.

