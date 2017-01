Несколько лет назад смартфоны Sony чаще были на слуху. Теперь меньше, но компания планирует это исправить. Появились утечки о грядущих новинках японского производителя. В частности — засветился преемник модели Xperia XA (выпуска 2016 года).

Что здорово — в Интернет попало видео, а не снимки аппарата. Сказанное позволяет рассмотреть устройство более подробно. Правда, стоит учесть, что демонстрируется прототип. Финальная версия может измениться.

Девайс имеет номер G3121 и напоминает флагманский XZ (в плане внешнего вида). Функционирует изделие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Сенсорный экран радует тонкими рамками.

Официальные спецификации скрываются. Если верить спекуляциям, телефон оборудован портом USB Type-C, тыльной камерой на 23 МП и стереофоническими динамиками.

Разрешение 5,5-дюймового дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Что касается скорости работы, есть 4 ГБ оперативной памяти и мощный процессор. Речь о чипе MediaTek Helio P20.

Помимо прочего, в наличии фронтальный объектив на 16 МП и флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Об остальных характеристиках информации нет.

Звучит интересно. Ждем полноценного анонса.

